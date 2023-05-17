МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля — в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. СМИ узнали о рекордном подорожании овощей и фруктов на Украине

Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи — на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая — на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%", — говорится в материалах статистического ведомства.

Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста — на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%.

Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур — на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис — 0,3%, а пшенная крупа подорожала — на 0,2%.