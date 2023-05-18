МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Авторизованные сервисные центры Apple в России стали закрываться, среди закрытых — АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге, сообщает газета "Известия". Итальянский регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Apple

"В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. В частности, больше не работают АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге. Еще одна московская фирма — "Бробролаб" — объявила сбор 6 млн рублей среди клиентов, чтобы продолжить свою деятельность…", — говорится в материале.

Сервис-центр MacLabs уведомил на официальном сайте, что больше не принимает устройства на обслуживание, а вся принятая техника будет выдана владельцам, говорится в статье.

По данным издания, закрытие грозит всем небольшим сервисам, которые не принадлежат крупным ритейлерам, это связано с числом устройств Apple, остающихся на гарантии, они с каждым месяцем сокращаются, а постгарантийный ремонт дорожает из-за проблем с поставками запчастей. При этом проблемы АСЦ не влияют на ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта.

Основатель и гендиректор компании "Бробролаб" Дмитрий Кирьянов записал почти часовое видео для клиентов, где раскрыл финансовые показатели компании и заявил, что для продолжения работы ей необходимо за три месяца собрать 6 миллионов рублей. По словам Кирьянова, проблемы стали прямым следствием девятого и десятого пакетов санкций ЕС против России. Он добавил, что 3 марта в Россию перестали поставляться компьютерные детали и детали для планшетов. Это ударило в первую очередь по ремонту iPad и MacBook. А порядка 40% обращений в "Бробролаб" — это ремонт компьютерной техники — гарантийные и негарантийные случаи, заметил Кирьянов.

Газета также сообщает со ссылкой на источник, близкий к одному из IТ-дистрибьюторов, что в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, которые не относятся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам, таким как Re:Store или "М.Видео". Он напомнил, что сейчас Apple не поставляет запчасти и комплектующие в Россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран. Это серьезно увеличивает, во-первых, сроки гарантийного ремонта, во-вторых — стоимость постгарантийного обслуживания, говорится в газете.

При этом издание подчеркивает, что у владельцев "яблочных" устройств, которые были куплены в рамках параллельного импорта, не должно возникнуть проблем с ремонтом. Собеседник газеты, близкий к одному из крупных ритейлеров, рассказал, что в рамках параллельного импорта проблем с запчастями для техники Apple не наблюдается.