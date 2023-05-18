МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украшения из красного золота и стали набирают популярность в России, однако наиболее востребованным металлом, как и годом ранее, остается серебро, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Цена на золото снижается второй день подряд

"Аналитики изучили продажи ювелирных украшений с января по май 2023 года и сравнили их с аналогичным периодом 2022 года… Самым востребованным металлом среди россиян остается серебро — украшения из этого металла выбирают в 78% случаев. Но наблюдаются интересные тренды: среди мужских украшений набирает популярность сталь (15% продаж), а в женских украшениях — красное золото (17% продаж)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что наибольшим спросом серебро пользовалось у девушек в Перми — в этом городе оказалась самая высокая доля продаж украшений из него (82,4%). Красное золото было популярно в Ярославле — на него пришлась каждая пятая покупка (21,8%), белое — в Санкт-Петербурге (7%), а желтое — в Москве (0,7%).

Однако, как отмечают аналитики, среди мужского населения динамика отличается. Золотые украшения оказались наиболее популярны среди мужчин из Санкт-Петербурга (6,4%). Серебро особенно востребовано у мужчин из Перми (84,3%), а сталь — у ростовчан (23,7%) — на ювелирные украшения из этого металла пришлась почти четверть от всех продаж в городе.

Что касается самих украшений, то женским фаворитом стали серьги (36% от всех продаж) и кольца (31%). Кроме того, девушки все чаще стали обращать внимание на различные подвески (12%) и цепи (6%). При этом дороже всего покупательницам обходятся крестики — их средняя цена составила 6 887 рублей. Серьги покупают в среднем за 6 643 рубля, кольца — за 6 094 рубля, браслеты — за 5 948 рублей, а колье — за 4 778 рублей.

Мужчины же в 2023 году покупают преимущественно браслеты (41%), часы (28%) и кольца (8%). Причем часы в этом году пользуются особенной популярностью — их доля продаж выросла на 9%. а средняя цена составила 10 740 рублей. Браслеты выбирали в среднем за 4 374 рубля, запонки — за 4 141 рубль, а зажимы — за 3 331 рубль. Кольца обходились в среднем в 2 266 рублей.