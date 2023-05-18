МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палате России отправило председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко предложение принять закон об онлайн-торговле алкогольными напитками и начать ее незамедлительно, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже вина через сайт "Почты России", сообщают "Ведомости". Глава ТПП призвал ввести льготы на покупку евразийской техники

Вместе с тем в ТТП предложили сократить эксперимент с "Почтой России" с трех лет до одного года, а кроме того, распространить этот эксперимент на все российские регионы.