МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж шампанского в России в январе-апреле вырос на 7,6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 5,972 миллиона декалитров (дал), а водки, напротив, сократился, следует из материалов Росалкогольрегулирования. Минсельхоз сообщил о росте производства российского вина

При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 3%, до 70,99 миллиона дал. В то же время, продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,3%, до 5,584 миллиона дал.

В свою очередь, продажи водки сократились на 0,2%, до 24,207 миллиона дал. Оборот продаж виноградных вин вырос на 3,2%, до 17,412 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 149,4%, до 420,2 тысячи дал.

До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.