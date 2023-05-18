МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Шоколад, мясо птицы и баранина оказались в числе наиболее перспективных халяльных продуктов для развития российского экспорта на Ближний Восток, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке в преддверии международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum". Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего, пишет СМИ

"В сегментах с высокими и очень высокими темпами роста (от 60% в год) оказалось восемь позиций. Рост экспорта масличных и сахара говорит о продолжающемся насыщении соответствующих сегментов российского рынка. Рост шоколада и экстрактов кофе и чая свидетельствует, что Россия может быть экспортером продуктов АПК, не производя основное сырье для их изготовления. Наиболее быстрый рост демонстрируют поставки мяса птицы и баранины", — сообщили там.

По словам директора Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляли Кудерметовой, объемы экспорта шоколада из России на Ближний Восток за 2022 год оцениваются в 24 миллиона долларов, мяса птицы — 28 миллионов долларов, баранины — 16 миллионов долларов. При этом регион поставок включает преимущественно мусульманские страны Северной Африки, Аравийского полуострова, Турцию и Иран. В тройку главных импортеров входят Саудовская Аравия, Египет и Турция. На эти страны приходится более половины импорта продовольствия.

Кроме того, если сегментировать российский экспорт в регион Ближнего Востока по объемам экспорта в прошлом году и темпам роста за последние 5 лет, то в наиболее массовый сегмент "вошли уже традиционные для российских экспортеров позиции, в том числе, зерновые и растительные масла". Темпы роста здесь могут быть высокими (до 30%), но по наиболее объемным позициям – пшенице, подсолнечному маслу не превышают 10%, полагают эксперты.

Как подчеркнули в РСХБ, в большинстве случаев экспортные потоки по наиболее быстро растущим категориям были сформированы в последние пять лет. "Это относится к упомянутым видам мяса, экстрактам кофе и чая, соевым бобам и сахару", — добавили там.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.