КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Объем мирового рынка халяльной продукции и услуг превышает два триллиона долларов, и это создает хорошие возможности для российского экспорта, заявил глава Росаккредитации Назарий Скрыпник на форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum". В России аккредитовали первый орган по сертификации халяльной продукции

"Объем мирового рынка халяльной продукции и услуг оценивается в более чем два триллиона долларов. А темпы роста продовольственной отрасли Халяль составляют 3,2% в год", – сказал он.

По его словам, в прошлом году в России произвели для экспорта почти 200 тысяч тонн халяльной продукции на сумму порядка 1,5 миллиарда долларов – в основном это мясо и мясная продукция. "Текущая потребность в халяльной продукции в приоритетных направлениях экспорта составляет более 200 миллиардов долларов. Нам есть куда расти в этом направлении", — добавил Скрыпник.

Глава ведомства напомнил, что в России сейчас внедряется новая схема аккредитации Халяль. Чтобы она заработала, необходимо сформировать собственное экспертное сообщество, отметил он. Скрыпник сообщил, что в реестры Росаккредитации уж включены технические эксперты по исламским вопросам и сертификации Халяль.

Он также отметил, что с 2016 года Росаккредитация является полноправным членом Международного форума по аккредитации Халяль IHAF. А в 2022 году Россия подписала протокол о сотрудничестве с Агентством по аккредитации Халяль Турции (HAK).

Сейчас, по его словам, служба налаживает контакты с Агентством по гарантии качества продукции Халяль при Министерстве по делам религий Индонезии (BPJPH) и Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM), а также взаимодействует с коллегами из Киргизии и Казахстана по вопросам оценки соответствия.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.