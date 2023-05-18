С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — ПРАЙМ. Экспорт аргентинской говядины сократился из-за засухи, в республике надеются нарастить объемы экспорта к следующему году, рассказал посол Аргентины в РФ Эдуардо Антонио Зуайн. Китай расширил список российских поставщиков мяса и субпродуктов

"Мы со своей стороны хотим и готовы продавать максимально возможное количество говядины, но это сильно зависит от частных производителей. В этом году у нас была очень большая засуха, такой засухи не было последние полвека. И это, конечно, вызвало сокращение сельскохозяйственной продукции и как следствие, — и в животноводстве. Мы надеемся, что в следующем году мы сможем достичь должного уровня. Это самая худшая и опасная засуха за последнее время", — сообщил он РИА Новости.

Он добавил, что сложно привести одну цифру по сокращению экспорта именно говядины.

"Около 25 млн долларов мы потеряли из-за засухи и это количество продукции мы не смогли как раз экспортировать", — заметил посол.