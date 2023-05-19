МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ozon планирует в этом году увеличить свой оборот от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, GMV) вдвое, рассказал РИА Новости управляющий директор компании Сергей Беляков. В Ozon раскрыли, сколько россиян ищут дополнительный доход

"Расти нам нужно, увеличивать количество продаж через площадку. Мы хотим удваиваться каждый год", — заявил он в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

На уточняющий вопрос о планах и в этом году удвоить оборот, Беляков также ответил: "Да". При это он отметил, что компания «смотрит» на возможность выхода на новые рынки, однако пока приоритетом остаётся работа на территориях, где компания уже представлена. Кроме того, управляющий директор рассказал и про планы запустить новые "финтех-продукты" в рамках развития собственного банка, однако подробности раскрывать не стал.

В начале мая маркетплейс сообщил, что основываясь на текущих тенденциях и перспективах, ожидает роста GMV компании, в том числе услуг, не менее чем на 60% за полный 2023 год по сравнению с полным 2022 годом. Уточнялось также, что особое внимание будет уделено повышению эффективности деятельности.

За прошлый год GMV компании вырос на 86%, до 832,2 миллиарда рублей, что было выше собственного прогноза маркетплейса. В том числе в четвертом квартале оборот от продаж товаров и услуг компании вырос на 67% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года — до 296 миллиардов рублей.

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.