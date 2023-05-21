МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Спрос российских пользователей сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club превышает предложение в категориях — пельмени, блины, горячий кофе и хачапури, а вот десерты и выпечка уже в избытке, рассказал РИА Новости руководитель аналитики сервисов Роман Халкечев. Эксперты объяснили, почему российские рестораны вводят платную бронь

"Компания составила список блюд с высоким потенциалом для ресторанов, то есть категорий, на которые спрос превышает предложение. В этот список вошли, например, буузы, пельмени, молочные шейки, блины, а также горячий кофе, хачапури и некоторые другие позиции", — сказал Халкечев.

Руководитель аналитики "Яндекс Еды" и Delivery Club уточнил, что блюда из картофеля, десерты и выпечка стали категориями, предложение которых уже в избытке.

При этом Халкечев отметил, что в каждом десятом заказе, который делают пользователи сервисов, есть позиции из блока "Что-то ещё?". "Чаще всего это сопутствующие позиции — соусы, топпинги, напитки", — указал он.