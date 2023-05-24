МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Введение цифрового акциза на табак и пиво начнется в России в первом квартале 2024 года, при этом проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе налоговых проверок запланировано с мая 2023 года по июль 2024 года, следует из дорожной карты Минфина РФ, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Дачников предупредили, за что у них могут отнять дом и участок

В середине ноября 2022 года замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber) заявил, что министерство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.

"Минфину России совместно с "Оператор-ЦРПТ" поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации, Минфин России направляет на согласование проект плана мероприятий (дорожная карта) по отказу от нанесения на табачную продукцию федеральных специальных (акцизных) марок с 2024 года… Внедрение цифрового акциза начнется в I квартале 2024 года", — говорится в документе.

Так, "проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе камеральных налоговых проверок" запланировано на период с мая 2023 по июль 2024 года. Ожидается, что в результате будет, во-первых, подтверждена возможность использования данных о маркировке и прослеживаемости продукции для проведения таких проверок и для расчета налоговым органом акциза на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки никотина и жидкости для них, сахаросодержащие напитки, пиво и пивные напитки, а во-вторых, проведена оценка возможности отказа от декларирования акциза и переход на бездекларационный режим.

При этом переход к промышленной эксплуатации доработанной автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС "Налог-3") и государственной информационной системе мониторинга оборота товаров запланирован на первый квартал 2024 года.