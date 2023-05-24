МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Продовольственная ситуация в России положительная, цены в основном ниже, чем были в прошлом году, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. МИД назвал причину продовольственного кризиса в мире

"Вообще сейчас в целом по продовольствию ситуация положительная, у нас цены ниже в основном, чем в прошлом году, есть отдельные товары, где немного выше, но в основном… цены ниже по ряду причин", — сказал он в кулуарах Евразийского экономического форума.

При этом на вопрос о ситуации в новых регионах он уточнил, что "работа идет", но никаких подробней не раскрыл.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.