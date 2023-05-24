МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Введение цифрового акциза на табак повысит прозрачность процесса начисления и сбора самого акциза; это не должно будет отразится на ценах, поскольку стоимость табачной продукции зависит в первую очередь от объёма акцизной нагрузки, рассказал РИА Новости директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям БАТ, российской структуры British American Tobacco, Олег Барвин. ЦРПТ опроверг прогнозы по росту черного рынка электронных сигарет в России

Ранее в среду агентство ознакомилось с дорожной картой Минфина РФ, из которой следует, что введение цифрового акциза на табак начнется в стране в первом квартале 2024 года.

Позже оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — сообщил агентству, что табачная отрасль в России сможет ежегодно экономить более 2 миллиардов рублей за счёт перехода на цифровые акцизы.

"Сейчас отрасль, включая нашу компанию, ведет активную подготовку к введению цифрового акциза. Мы поддерживаем эту меру и считаем, что она позволит повысить прозрачность процесса начисления и сбора акциза. Что касается цен на табачную продукцию, то они зависят в первую очередь не от способа администрирования акциза, а от объёма акцизной нагрузки. Если индексация акциза в следующем году произойдет в плановом режиме в соответствии с теми ставками, которые заложены в Налоговом кодексе, то мы не ожидаем заметного роста цен на табачную продукцию", — заявил Барвин.

В середине ноября 2022 года замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber) заявил, что министерство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.