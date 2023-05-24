МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сенаторы РФ одобрили закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей или реализацией минеральной питьевой воды, получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне. Госдума в первом чтении одобрила доступ МСП в новых регионах к господдержке

Документ расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на финансовую поддержку.

Сейчас финансовая поддержка может предоставляться малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя оказывать субъектам МСП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.

При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не относится к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды лишены доступа к финансовой поддержке, говорится в пояснительной записке.

Предлагаемые изменения решают эту проблему. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.