С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Продукция птицеводства на территории России остается абсолютно безопасной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Врачи исключили риск распространения гриппа птиц через продукты в Москве

"На территории Российской Федерации абсолютно безопасной остается продукция птицеводства. Мы продолжаем заниматься этой проблемой, внимательно наблюдая за изменением вируса птичьего гриппа", — сказала Попова журналистам.

"Мы системно вместе с министерством сельского хозяйства занимаемся этой проблемой. Отмечу, что эта проблема, характерная не только Российской Федерации. На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", — добавила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что в то же время нужно быть аккуратными при поездках за границу.

С начала мая карантин по птичьему гриппу ввели в Йошкар-Оле. Кроме того, режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа ввели в Кировской области и в удмуртском городе Глазове и его окрестностях. В прошлый четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В тот же день карантин также ввели в Калининграде до 1 августа и в Сыктывкаре.