МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Преемник KFC в России, сеть Rostic's, за последний месяц открыла 64 ресторана под новым брендом в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ижевске и Перми, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Вкусно — и точка" опровергла информацию о новых игрушках в детских наборах

Флагманский ресторан Rostic's открылся 25 апреля на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве, у метро Маяковская. "На 25 мая в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ижевске и Перми открыто 64 ресторана под брендом Rostic's. Рассчитываем, что до конца года будет ребрендировано две трети сети", — сообщили в компании.

Там отметили, что в Ижевске был открыт и абсолютно новый ресторан бренда в формате drive. "С момента открытия рестораны (Rostic's — ред.) посетило более 2 миллионов гостей. За это время мы поставили много рекордов, в частности, на территории Ханты-Мансийского автономного округа: рекордная посещаемость была зафиксирована у ресторанов в Сургуте, Когалыме, Ханты-Мансийске. Но мы также видим, что в Москве и области гости тоже очень соскучились и активно ходят в наши рестораны", — отметили в компании.

В пресс-службе также уточнили, что цены за последний месяц в ресторанах сети не менялись и остаются одинаковыми как в Rostic's, так и в KFC.

В 2022 году Yum! Brands приостановила деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Ижевский франчайзи сети "Смарт Сервис Лтд" приобрел российский бизнес Yum! Restaurants и теперь не только владеет 70 ресторанами, но и является франчайзером более чем тысячи партнерских ресторанов. В середине мая текущего года "Смарт Сервис" приобрел также бизнес польского AmRest, управлявшего 215 ресторанами KFC в России по франшизе.