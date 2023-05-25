МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рынок потребительских товаров в России ушел в онлайн, в годовом выражении рост оборотов в таком формате составил 30%, рассказал старший управляющий директор-главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Глава ФАС призвал вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

"Если посмотреть… где люди тратят свои деньги, что потребляют, есть достаточно интересные наблюдения: во-первых, рынок ушел в онлайн, онлайн год к году вырос на 30%, крупнейшие маркетплейсы рапортуют даже об удвоении выручки… При этом офлайн падает, то есть онлайн съел офлайн", — рассказал он, выступая на всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Вторым интересным наблюдением, по его словам, является то, что покинувшие РФ иностранные бренды "достаточно успешно" замещаются российскими. "Понятно, что это очень большой риск для всех банков, которые кредитовали торговые центры. Мы видим пострадавшие торговые центры — типа "Мега" — где упал клиентопоток и обороты меньше, меньше пострадали крупнейшие центры, совсем не пострадали маленькие центры", — добавил Матовников.

Также он рассказал, что в последнее время хорошо восстанавливается число арендаторов, нет драматического падения арендных платежей в подавляющем большинстве торговых центров. "Даже этот сектор остается как ни странно устойчивым, хотя опасения в отношении него с уходом этих всех иностранцев были абсолютно колоссальными", — отметил аналитик.