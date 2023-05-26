МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Компания Wildberries опровергла информацию о блокировке товаров продавцов на сумму около 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Раскрыта "судьба" попавших в немилость к Wildberries продавцов

Во вторник порядка 70 человек собрались в главном офисе Wildberries в Москве с требованием о разблокировке их аккаунтов. Глава ОНК Москвы, председатель Союза электронной торговли, президент фонда "Добрые технологии" Георгий Волков сообщил РИА Новости, что правозащитникам 25 мая поступили обращения от предпринимателей о том, что маркетплейс заблокировал все товары пострадавших продавцов на общую сумму 50 миллиардов рублей. Волков добавил, что из-за сложившейся ситуации предприниматели не могут оплатить зарплаты сотрудникам и погасить налоговые платежи.

"Информация о якобы "блокировке товаров на сумму 50 миллиардов рублей", которую распространил… Георгий Волков, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Wildberries призвала инициативную группу продавцов, в отношении которых приостановлены выплаты, начать обсуждение с компанией возможных путей урегулирования ситуации и поиск совместных решений.

"Мы открыты к взаимодействию и призываем адвокатов инициативной группы продавцов выбрать путь конструктивных переговоров, а не конфронтации", — говорится в обращении пресс-службы.

Там добавили, что помимо обращения в правоохранительные органы компания инициировала независимое расследование этого случая мошенничества с привлечением независимой специализированной компании.

В середине мая Wildberries объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. По предварительным данным, размер ущерба составил около 650 миллионов рублей. Были заблокированы аккаунты 300 продавцов, которых компания заподозрила в использовании серых схем. Маркетплейс 23 мая сообщил, что по 60% из них принято решение разморозить баланс и возобновить сотрудничество — сумма нанесенного ими ущерба оказалась невысокой. Проверка правоохранителями остальных продлена до 10 июня – по оценке Wildberries, эти 40% "нанесли значительный ущерб компании".