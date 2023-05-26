МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. С полок российских магазинов намерены изъять американскую лапшу быстрого приготовления, которая продается под брендом Nissin Foods, пишет газета "Известия". Медведев: конфликт на Украине может продлиться десятилетия

С таким обращением в Роспотребнадзор обратилась организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).

Как рассказал изданию руководитель ОПИ Олег Павлов, лапшу просят вывести из продажи из-за обнаружения в ней одного из видов генно-модифицированной сои, так как этот товар запрещен на территории нашей страны.

Павлов отметил, что этот вид бобовых в России не зарегистрирован. Также не изучены последствия для человеческого организма от его употребления.

В организации также отметили, что несмотря на запрет ввоза этой лапши на территорию Российской Федерации, этот товар можно свободно купить в интернет-магазинах.