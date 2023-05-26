Американскую лапшу захотели изъять с российских полок
"Известия": в России хотят изъять из продаж американскую лапшу Nissin Foods из-за ГМО
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. С полок российских магазинов намерены изъять американскую лапшу быстрого приготовления, которая продается под брендом Nissin Foods, пишет газета "Известия".
С таким обращением в Роспотребнадзор обратилась организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ).
Как рассказал изданию руководитель ОПИ Олег Павлов, лапшу просят вывести из продажи из-за обнаружения в ней одного из видов генно-модифицированной сои, так как этот товар запрещен на территории нашей страны.
Павлов отметил, что этот вид бобовых в России не зарегистрирован. Также не изучены последствия для человеческого организма от его употребления.
В организации также отметили, что несмотря на запрет ввоза этой лапши на территорию Российской Федерации, этот товар можно свободно купить в интернет-магазинах.