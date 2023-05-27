МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россияне стали внимательнее относиться к летнему уходу за кожей, спрос на солнцезащитные средства вырос в январе-мае 2023 года более чем в два по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Россиян предупредили о "семейной" схеме мошенников

Так, в сети "Золотое яблоко" спрос на солнцезащитные средства в мае этого года вырос на 115%, на товары для макияжа с SPF — на 38%, а на уход — на 55%. За период с января по май текущего года спрос на такие средства вырос на 109%, 18% и 33% соответственно. Там пояснили, что тренд заботы о здоровье широко распространился и на защиту кожи от агрессивного воздействия солнца.

Рост интереса граждан к солнцезащитным средствам зафиксировали и на маркетплейсах. Так, по данным "Яндекс Маркета", "спрос на косметические средства для ухода с SPF увеличился в 2,3 раза за период с января по май в годовом сравнении".

"В преддверии летнего сезона жители нашей страны запасаются различными солнцезащитными средствами: наиболее существенно в январе-мае 2023 года выросла популярность гигиенических помад (+224% год к году), эссенций (+181%), масел (+103%) и молочка (+78%) с SPF-фактором", — сообщили в Wildberries.

При этом не все россияне используют средства с защитой от солнца даже во время летнего сезона. Согласно исследованию "СберМегаМаркета", имеющемуся в распоряжении РИА Новости, только 90% респондентов пользуются средствами с SPF, из них 16% делают это каждый день, а в конкретный сезон (например, во время отпуска) — 59%. Россиянам раскрыли, как смартфон шпионит даже в оффлайн-режиме

"36% респондентов (используют SPF — ред.) — для защиты кожи от старения, 68% – от солнечных ожогов, 56% – от любого воздействия ультрафиолета. Люди чаще стали задумываться над важностью защиты от солнца. Об этом говорит и аналитика продаж "СберМегаМаркета": за период с января по май спрос на солнцезащитные средства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%, а на декоративную косметику с SPF — на 55%", — добавляется в исследовании, в котором приняла участие тысяча россиян.

В начале мая синоптики прогнозировали, что лето 2023 года может стать в России самым жарким за последние 150 лет. Ожидалось, что с непривычно жаркой погодой столкнутся жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. Однако позже ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что информация о грядущем самом жарком лете в столице недостоверна, по предварительным прогнозам летний сезон будет немного засушливым, а по температуре умеренным.