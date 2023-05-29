МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Американская TJX Companies продала свою 25% долю в федеральном off-price-ритейлере, сети-магазинов Familia, следует из отчета зарубежной компании. Итальянский бизнес продолжает работать в России, заявил глава GIM Unimpresa

"В 2023 фингоду (завершился 28 января 2023 года) компания TJX Companies вышла из доли в Familia, в результате чего расходы от обесценения в первом квартале 2023 фингода составили 218 миллионов долларов", — говорится в документе. При этом покупатель не раскрывается.

В 2019 году TJX Companies приобрела 25% в компании у существующих акционеров за 225 миллионов долларов. Другими акционерами Familia выступали основатели ритейлера — фонды Goldman Sachs и Baring Vostok.

РИА Новости направило запрос в Familia.

Сеть магазинов Familia начала свою деятельность в 2000 году и сейчас специализируется на продаже одежды, обуви, аксессуаров и других непродовольственных товаров от известных брендов. Компания объединяет более 415 магазинов в городах России, а также работает в Белоруссии.