МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей или реализацией минеральной питьевой воды, получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В МИД призвали российский бизнес активнее инвестировать в Африку

Для этого закон расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на финансовую поддержку.

Финансовая поддержка предоставляется малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя было оказывать субъектам МСП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.

При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не относится к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды были лишены доступа к финансовой поддержке.

Закон решает эту проблему, он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.