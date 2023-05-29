Путин подписал закон о господдержке некоторых производителей питьевой воды
Путин подписал закон о финансовой поддержке субъектов МСП — производителей питьевой воды
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются добычей или реализацией минеральной питьевой воды, получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Для этого закон расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на финансовую поддержку.
Финансовая поддержка предоставляется малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя было оказывать субъектам МСП, которые занимаются добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.
При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не относится к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды были лишены доступа к финансовой поддержке.
Закон решает эту проблему, он вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.