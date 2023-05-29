МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Немецкая компания-производитель алкоголя Mast-Jägermeister SE подала в арбитражный суд Москвы два иска к калужскому ликеро-водочному заводу "Кристалл" (КЛВЗ), в одном из них заявлено требование о взыскании около 315 миллионов рублей компенсации, следует из опубликованных материалов суда. Суд привлек президента InfoWatch к делу о банкротстве "Нэклис-банка"

Иски поступили в суд 19 мая. Первый из них предъявлен к "Кристаллу" и ритейлеру WineStyle. В нем заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых – о запрете (чего не уточняется).

Ответчиками во втором иске указаны "Кристалл" и ритейлер "Красное & Белое". Иск заявлен о защите исключительных прав. В нем тоже два неимущественных требования и одно имущественное – о взыскании компенсации в размере около 315 миллионов рублей. Более подробно предмет и основания требований не приводятся.

Оба иска пока оставлены без движения из-за неполной уплаты истцом госпошлины за обращение в суд. Устранить процессуальные нарушения немецкая компания должна до 26 июня.

Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить Jägermeister. Компания планировала к 2023 году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков. В России призвали в срочном порядке начать онлайн-торговлю алкоголем

КЛВЗ в декабре пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jägermeister за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Как позднее пояснял завод, немецкая компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной. Сообщалось, что "Кристалл" собирался вынести "вопрос об этике действий немецкой компании" на обсуждение Торгово-промышленной палаты с последующим обращением в правительство России в целях исключения биттера Jägermeister из списка параллельного импорта. Кроме того, завод заявлял о подготовке иска в арбитражный суд.

ФАС России в апреле сообщила, что после жалобы калужского завода выдала немецкой компании предупреждение, которое Jägermeister исполнил. В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ведомстве.