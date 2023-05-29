МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительственной комиссии по развитию МСП в технопарке "Калибр" в Москве поддержал предложение сохранить доступ к мерам поддержки для производителей сахаросодержащих напитков, а также предпринимателей в сфере общепита и гостиничного бизнеса, реализующих подакцизные товары. Мишустин поручил обеспечить грантами социальный бизнес в новых регионах

В ходе комиссии президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров напомнил, что с 1 июля 2023 года производство сахаросодержащих напитков будет отнесено к производству подакцизных товаров. "Представители малого и среднего бизнеса, производящие сахаросодержащие напитки, лишаются финансовых мер государственной поддержки и вместе с ними под такие ограничения подпадаем и мы — гостиничный бизнес и предприятия питания, которые в том числе реализуют такую подакцизную продукцию. Кроме того в этом году истекает срок действия введенных в период ковидных ограничений норм, позволяющих гостиницам и ресторанам, продающим вино, алкоголь и табачную продукцию, претендовать на меры господдержки", — сказал Бухаров.

Для поддержки бизнеса в таких отраслях Бухаров предложил рассмотреть возможность сохранить доступ к финансовым мерам поддержки для производителей сахаросодержащих напитков и предпринимателей в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, реализующих подакцизные товары.

Премьер-министр поддержал это предложение. "Что касается сахаросодержащей продукции, подакцизного товара, конечно же, ни кафе, ни общепит, ни отели не должны из-за этого быть ограничены. Поддерживаю то, что вы сказали, необходимо в этом смысле внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс", — сказал Мишустин.

"Попрошу министерство финансов с коллегами отработать и сделать это в ближайшее время, чтобы мерами поддержки продолжали пользоваться эти предприятия", — добавил премьер-министр.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Подакцизными станут упакованные напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар, сироп с сахаром или мед, а доля углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 миллилитров. Ряд напитков (кроме тонизирующих и газированных) выведен из-под действия акциза — например, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, кисель и напитки из злаковых, зернобобовых и масличных, орехов, кокоса и продуктов их переработки.