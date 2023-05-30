"Ведомости": владельцы российского Reebok и компания из Ирана могут выкупить Decathlon в России
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Активы Decathlon в России могут выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух консультантов по недвижимости, также эту информацию подтвердил один из партнеров ритейлера.
"Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России… Сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек", — пишет газета.
В издании отмечается, что сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который, помимо Decathlon, входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями. Кроме того, если сделка и будет закрыта, то не раньше осени. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно.
"Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании, но называть их он не стал", — добавляется в материале.
Decathlon – крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с "невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций".
Как сообщает издание, в собственности у Decathlon сейчас находится 26 объектов общей площадью более 150 тысяч "квадратов", включая 25 гипермаркетов и один склад. Также еще 16 магазинов находятся у "Октоблу" в аренде. Один из партнеров ритейлера сообщил, что Decathlon отказалась от долгосрочной аренды тех объектов, где можно было расторгнуть договоры без больших штрафов, содержание текущих активов с момента прекращения работы точек компании стоило ей порядка одного миллиарда рублей.
Добавляется, что FLO Retailing, который производит одежду и обувь, в начале 1960-х годов основал бизнесмен Ахмет Зийлан. Сейчас компания работает в 21 стране. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno, по франшизе развивает марки Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. В прошлом году FLO Retailing купила российский бизнес сети Reebok, после чего ее магазины были переименованы в SneakerBox.
Ливанская Azadea Group принадлежит Daher Group семьи Дахер, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Azadea Group по франшизе развивает более 40 международных брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango и проч. В портфеле группы – 600 магазинов в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ.
В конце марта французская компания Decathlon заявила, что, соблюдая международные санкции, должна приостановить работу своих магазинов в России. В частности, с 17 апреля планировалось закрытие магазинов Decathlon в городе Тольятти и в Ульяновске, с 24 апреля — магазина в Адыгее.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230530/840711237.html