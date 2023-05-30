МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Активы Decathlon в России могут выкупить турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на двух консультантов по недвижимости, также эту информацию подтвердил один из партнеров ритейлера. Россияне рассказали, каких брендов им не будет хватать на распродажах

"Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России… Сейчас рассматривается два варианта сделки. Первый – выкуп инвестором всей российской сети и перезапуск магазинов Decathlon по модели франчайзинга, второй – то же самое, но с закрытием части точек", — пишет газета.

В издании отмечается, что сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который, помимо Decathlon, входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями. Кроме того, если сделка и будет закрыта, то не раньше осени. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно.

"Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании, но называть их он не стал", — добавляется в материале.

Decathlon – крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с "невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций".

Как сообщает издание, в собственности у Decathlon сейчас находится 26 объектов общей площадью более 150 тысяч "квадратов", включая 25 гипермаркетов и один склад. Также еще 16 магазинов находятся у "Октоблу" в аренде. Один из партнеров ритейлера сообщил, что Decathlon отказалась от долгосрочной аренды тех объектов, где можно было расторгнуть договоры без больших штрафов, содержание текущих активов с момента прекращения работы точек компании стоило ей порядка одного миллиарда рублей.

Добавляется, что FLO Retailing, который производит одежду и обувь, в начале 1960-х годов основал бизнесмен Ахмет Зийлан. Сейчас компания работает в 21 стране. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno, по франшизе развивает марки Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. В прошлом году FLO Retailing купила российский бизнес сети Reebok, после чего ее магазины были переименованы в SneakerBox.

Ливанская Azadea Group принадлежит Daher Group семьи Дахер, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Azadea Group по франшизе развивает более 40 международных брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango и проч. В портфеле группы – 600 магазинов в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ.

В конце марта французская компания Decathlon заявила, что, соблюдая международные санкции, должна приостановить работу своих магазинов в России. В частности, с 17 апреля планировалось закрытие магазинов Decathlon в городе Тольятти и в Ульяновске, с 24 апреля — магазина в Адыгее.