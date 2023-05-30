МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В России предложили выпускать детские игрушки и товары, посвященные спецоперации на Украине, передает RT. Интернет-магазины в России сняли с продажи игрушки "Хагги Вагги"

С соответствующей инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он направил обращение на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Ветров предлагает создать государственные рекомендации производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине. По его словам, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборными моделями и конструкторами военной техники, настольными играми, посвященными ходу СВО.

Ветров объяснил, что детские товары и игрушки — это один из инструментов воспитания и формирования мировоззрения человека в раннем возрасте. По его словам, сейчас наблюдаются исторические процессы, накладывающие отпечаток на все сферы жизни, и они также должны находить отражение и в сфере детского воспитания, чтобы "российские дети с малых лет учились патриотизму и могли отличать добро от зла".

"В данной связи прошу вас оценить идею о создании государственных рекомендаций производителям детских игрушек и товаров в части отражения истории специальной военной операции на Украине. К примеру, рынок детских игрушек мог бы дополниться наборами солдатиков, сборных моделей и конструкторов военной техники, настольных игр, посвященных ходу СВО, интерактивных компьютерных программ", — говорится в письме.