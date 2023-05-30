МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Производство алкоголя в России в 2022 году выросло на 2,2%, до рекордных 1,11 миллиарда декалитров, при этом импорт такой продукции упал на 11%, сообщил помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев. В России призвали в срочном порядке начать онлайн-торговлю алкоголем

"1,11 миллиарда алкогольной продукции было произведено (за 2022 год — ред), 800 миллионов — это пиво, около 100 — это пивные напитки, 200 — это все остальное, в том числе крепкий алкоголь, вино", — заявил он, выступая в рамках форума "Неделя российского ритейла 2023". Позже Бурцев уточнил, что динамика год к году составила 2,2%, а сам показатель стал рекордным.

"Снизился импорт (алкогольное продукции — ред.) на 11% и составил 95 миллионов декалитров. Немножко увеличился по итогам года объем экспорта, составил 44 миллиона", — добавил он.

В начале января Росалкогольрегулирование сообщало о том, что производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 2022 год выросло в России на 9,8% в сравнении с 2021 годом, до 199,524 миллиона декалитров (дал).

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 8,4%, до 115,386 миллиона дал. В том числе производство водки выросло почти на 4%, до 84,056 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 8,821 миллиона дал, что на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Производство винодельческой продукции в январе-декабре к предшествующему году выросло на 9,7%, до 32,693 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за 12 месяцев вырос на 25,2%, до 16,181 миллиона. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 442,5% год к году. Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 25,4% больше, чем за 2021 год — 18,977 миллиона.