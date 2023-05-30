МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ), выпускающий ликеры, подает встречный иск к немецкому производителю алкоголя Mast-Jägermeister SE, сообщили РИА Новости в КЛВЗ. Jägermeister подал в суд на калужский завод "Кристалл"

Немецкий Jägermeister подал в арбитражный суд Москвы два иска к заводу, в одном из них заявлено требование о взыскании около 315 миллионов рублей компенсации, следует из опубликованных ранее материалов суда.

Первый из них предъявлен к "Кристаллу" и ритейлеру WineStyle. В нем заявлено имущественное требование (сумма не уточняется) и два неимущественных, одно из которых – о запрете (чего не уточняется). Ответчиками во втором иске указаны "Кристалл" и ритейлер "Красное & Белое". Иск заявлен о защите исключительных прав. В нем тоже два неимущественных требования и одно имущественное – о взыскании компенсации в размере около 315 миллионов рублей. Более подробно предмет и основания требований не приводятся.

"Сегодня КЛВЗ подает в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к Mast-Jägermeister SE на сумму около 500 миллионов рублей. Сумма заявленной компенсации учитывает не только наши прямые убытки, но и упущенную выгоду, и имиджевый ущерб, понесенный КЛВЗ в результате недобросовестной конкуренции со стороны оппонента", — сообщили в компании.

Там также уточнили, что ликеры Alter Heiler – это собственная продукция, выпускаемая по оригинальной рецептуре. "Мы понимаем, что Mast-Jägermeister SE, уйдя с российского рынка, понес многомиллиардные потери – и теперь пытается компенсировать свою упущенную выгоду … Со своей стороны КЛВЗ готов представить суду доказательства и результаты экспертиз, полностью подтверждающие нашу позицию и нашу правоту", — добавили в калужском заводе.

КЛВЗ в декабре пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jägermeister за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Как позднее пояснял завод, немецкая компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной. Сообщалось, что "Кристалл" собирался вынести "вопрос об этике действий немецкой компании" на обсуждение Торгово-промышленной палаты с последующим обращением в правительство России в целях исключения биттера Jägermeister из списка параллельного импорта. Кроме того, завод заявлял о подготовке иска в арбитражный суд.

ФАС России в апреле сообщила, что после жалобы калужского завода выдала немецкой компании предупреждение, которое Jägermeister исполнил. В связи с этим в отношении Mast-Jägermeister не возбуждалось дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ведомстве.