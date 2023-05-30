МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рыба в РФ занимает второе место в рейтинге продуктов здорового питания, но среди молодежи ее популярность ниже — она лишь на четвертом месте, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в партнерстве со Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). ВЦИОМ выяснил, какие регионы предпочитают россияне для отдыха

"По мнению россиян, рыба занимает второе место в рейтинге продуктов, составляющих основу здорового питания, уступая только овощам. Две трети россиян едят рыбу несколько раз в месяц или один раз в неделю, а наиболее популярными видами рыб стали скумбрия, сельдь и горбуша", — отмечается в материалах. В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Доля покупающих рыбу и рыбную продукцию остается стабильно высокой: в последние пять лет с разной периодичностью такие покупки совершали 93% (в 2018 году – 95%). Ключевая мотивация – польза для здоровья (49% от числа употребляющих рыбу), на втором и третьем месте – вкусовые свойства (29%) и любовь к рыбным блюдам (25%). Но при этом покупка рыбы напрямую связана с уровнем материального благополучия: среди тех, кто "едва сводит концы с концами", 19% ее не покупают.

Предпочтения относительно конкретных видов рыб за последние пять лет достаточно стабильны: чаще всего респонденты говорят, что употребляют в пищу скумбрию (46%), сельдь (46%), горбушу (44%), минтай (40%), форель (37%), семгу (35%) и кильку со шпротами (31%). Почти 90% тех, кто употребляет рыбу, предпочитают ее в качестве домашнего блюда (86%), при этом наиболее популярна жареная рыба (63%).

"Пандемия "запустила" процесс изменения структуры спроса на рыбопродукцию – на фоне сокращения расходов массовый потребитель отдает предпочтение более дешевым видам продукции. Это подтвердил составленный ВЦИОМ рейтинг. В топ-4 не зря вошли самые доступные виды рыбы – скумбрия, сельдь, горбуша, минтай. Только после них следуют премиальные форель и семга", — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Россиян предупредили, когда за букет сирени грозит уголовное дело

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И НЕ ТОЛЬКО

Рыба занимает вторую позицию (70%) в перечне продуктов для здорового питания: на первое место опрошенные поставили овощи (76%), на третье — фрукты (66%), далее мясо (64%), молочная продукция (54%), яйца (53%), птица (51%) и другие продукты. Но если в рейтинге молодежи 18-24 лет рыба занимает только четвертое место (55%), то россияне старше 60 лет ставят рыбу на первое место наравне с овощами (по 70%). При этом у россиян в возрасте 35-59 лет рыба еще более популярна, хотя и уступает овощам.

"Важный сигнал для рынка — это ухудшение показателей потребления среди молодёжи. Это требует серьезного внимания со стороны производителей и ритейла", — считает Зверев. Например, точкой роста для российского рынка рыбопродукции могли бы стать мода на полезные и низкокалорийные продукты и растущая популярность азиатской кухни, говорит он.

По мнению главы ВАРПЭ, необходимы комплексные меры для популяризации рыбы и повышения ее доступности для населения. В числе первоочередных — льготное кредитование переработки: сейчас перерабатывающие заводы из европейской части страны к такой мере поддержки не подключены, подчеркнул Зверев. Кроме того, он считает, что важно распространить на сельдь и горбушу субсидирование железнодорожных перевозок: сейчас оно распространяется только на минтай.