МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Среди рыбных блюд россияне чаще предпочитают слабосоленую рыбу (44%), рыбу холодного копчения (34%) и рыбу горячего копчения (33%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Рыба стала вторым по популярности продуктом здорового питания в России

Россияне рассказали, в каком виде им больше всего нравится рыба: слабосоленую рыбу предпочитают 44% опрошенных, рыбу холодного копчения — 34%, рыбу горячего копчения — 33%. Также популярными вариантами оказались жареная рыба (31%), филе или стейк из рыбы (27%), вяленая и сушеная рыба (22%).

При этом только 2% едят блюда из рыбы почти каждый день, 17% едят их два-три раза в неделю, 23% — один раз в неделю и еще столько же (23%) — несколько раз в месяц. Раз в месяц или реже рыбу едят 31% опрошенных. Вообще не едят ее 4%: это 5% мужчин и 3% женщин.

Респонденты также рассказали о причинах, почему они едят рыбу. Самая популярная — польза здоровью (49%). Также опрошенные говорили, что едят рыбу, потому что это вкусно (29%), потому что им нравится рыба в целом (25%), для того, чтобы разнообразить питание (7%) или потому что это диетический продукт (3%). ВЦИОМ выяснил, какие регионы предпочитают россияне для отдыха

Чаще всего россияне едят блюда из рыбы дома (86%), реже — в кафе, столовых и ресторанах (9%): это 20% тех, кому от 25 до 34 лет и только 2% тех, кому от 60 лет. Еще 2% опрошенных чаще едят рыбу в гостях.

Готовят россияне чаще жареную рыбу (63%), запеченную (36%) или вареную (35%), реже — рыбные котлеты (23%), тушеную рыбу (13%) или соленую (8%).

Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 мая. Исследование проведено в партнерстве с ВАРПЭ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.