МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке соков и безалкагольных напитков пройдет в России с 1 июня по 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Wildberries опровергла блокировку товаров продавцов на 50 миллиардов рублей

"Провести с 1 июня 2023 года по 31 августа на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков", — говорится в документе.

Оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что к проведению соответствующего эксперимента все готово. "Технологии уже отработаны в других товарных группах: вода, молоко, пиво. В них используются все те же форм-факторы, в которые упаковываются соки и сладкие напитки. Поэтому технологии понятны и отработаны, сложностей никаких не будет, на рынке достаточно и оборудования, и расходных материалов", — сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов

"Проведение эксперимента не приведет к дополнительным затратам участников оборота: участие в эксперименте является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а оборудование для тестирования процессов маркировки во время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе", — добавили в Минпромторге.

В конце марта Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года.