МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Потери от болезней, которые связаны с потреблением табака, могут составить до 2% ВВП, так как курение может вызывать заболевания с наибольшим вкладом в преждевременную смертность населения, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

"Курение — главный фактор риска развития болезней с наибольшим вкладом в преждевременную смертность населения. Кроме того, это еще и экономическое бремя: потери от болезней, связанных с потреблением табака, могут составить до 2% ВВП", — сказал Драпкина журналистам.

Она отметила, что с помощью антитабачной политики и законодательного регулирования в России удалось добиться снижения распространенности курения среди россиян, особенно среди молодых граждан. Так, среди молодежи курение перестало быть модным, уточнила Драпкина.

При этом, по ее словам, в ответ табачные компании стали агрессивно продвигать на рынок электронные сигареты и продукты нагревания табака, нацеливаясь в первую очередь на молодежь.

"Курение и потребление электронных сигарет особенно вредно для детского и подросткового организма. Дело в том, что у детей не до конца развиты органы и системы, а компоненты табачного дыма или аэрозолей электронных сигарет могут задержать или навсегда остановить этот рост", — подчеркнула Драпкина.

Она добавила, что в дальнейшем курящие дети и подростки в большей степени подвержены развитию хронических респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, чем их некурящие сверстники. По этой же причине у них чаще страдает репродуктивная система, пояснила специалист.