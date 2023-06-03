Власти Индонезии выразили желание нарастить поставки кофе в Россию
Глава Минэкономики Индонезии Махмуд: страна хотела бы нарастить поставки кофе в Россию
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индонезия выразила желание увеличить объем импорта кофе в Россию, сообщила замглавы Минэкономики страны по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах Махмуд.
"России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда", — рассказала она в беседе с РИА Новости.
По словам замминистра, Индонезия является четвертой страной в мире по производству кофе. При этом государство пока не заключило соглашения с Россией по поставкам продукции, отметила Махмуд.
Посольство Индонезии в течение нескольких лет организовывает фестиваль кофе в Москве для увеличения объема поставок зерен в Россию. По словам посла Хосе Антонио Мората Тавареса, промышленный импорт товаров из республики затруднен из-за некоторый проблем, включая логистические.
Индонезия входит в топ-пять мировых производителей кофе, сорт робуста составляет свыше 90 процентов.