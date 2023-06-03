МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индонезия выразила желание увеличить объем импорта кофе в Россию, сообщила замглавы Минэкономики страны по вопросам продовольствия и АПК Индонезии Мусдалифах Махмуд. Глава "Росчайкофе" раскрыл, от чего зависит цена на кофе в России

"России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда", — рассказала она в беседе с РИА Новости.

По словам замминистра, Индонезия является четвертой страной в мире по производству кофе. При этом государство пока не заключило соглашения с Россией по поставкам продукции, отметила Махмуд.

Посольство Индонезии в течение нескольких лет организовывает фестиваль кофе в Москве для увеличения объема поставок зерен в Россию. По словам посла Хосе Антонио Мората Тавареса, промышленный импорт товаров из республики затруднен из-за некоторый проблем, включая логистические.

Индонезия входит в топ-пять мировых производителей кофе, сорт робуста составляет свыше 90 процентов.