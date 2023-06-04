МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Ранняя весна и более высокая температура апреля-мая в европейской части России подстегнула спрос на оборудование для охлаждение воздуха: продажи кондиционеров по сравнению с прошлым годом выросли на 67%, а вентиляторов — на 14%, подсчитали для РИА Новости эксперты "Платформа ОФД". Специалист назвала полезное летнее блюдо русской кухни

"Средний чек покупки кондиционеров в апреле-мае составил 17 245 рублей, что на 10% ниже уровня прошлого года. А число покупок выросло на 67%. Средний чек на покупку вентиляторов за то же время оказался на 9% выше уровня прошлого года — 2945 рублей, а число покупок выросло на 14%", — подсчитали аналитики.

Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что раннее наступление весны и более высокая температура апреля-мая в европейской части страны, а также сухая и пожароопасная погода на Урале и в Сибири способствовали высокому спросу на климатическую технику.

По данным аналитиков, чаще выбирали кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты. Среди вентиляторов традиционно больше покупали напольные и настольные вентиляторы с тремя режимами переключения.

"Ввиду низкой представленности и сложностей с обслуживанием ряда премиальных брендов из Европы, в этом году больше приобретают технику эконом-сегмента, где больше представлены отечественные товары, а также бренды из Китая, дружественных стран. Кроме того, растет доля собственных торговых марок ритейлеров", — обратили внимание аналитики.