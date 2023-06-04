МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Алкоголь, ввезенный в Россию по параллельному импорту, зачастую дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры — за счет ухода брендодержателя, рассказал РИА Новости исполнительный директор крупнейшего импортера вин Luding Group Эрнест Хачатурян. В АКИТ раскрылим объем нелегального онлайн-рынка алкоголя в России

"Бренды никуда не ушли. Сейчас можно найти все те же напитки, которые мы привыкли пить. Прежде всего, это выгодно сетям, чтобы заполнить полку. Зачастую напитки по параллельному импорту могут стоить дешевле на 5-10%, потому что брендодержатель ушел и его маржа, которая была, "спустилась" в цену", — заявил он.

Хачатурян также подчеркнул, что в целом вопрос цены товаров, ввозимых по параллельному импорту, далеко не однозначный. Так, продукция закупается у "негоциантов в Европе по конкретному курсу в конкретный день" — это означает, что конкурентоспособность товара может значительно измениться, пока он доедет до пункта реализации. При этом на колебания стоимости могут сильно повлиять конъюнктура и внешнеэкономические факторы.

"Поэтому, на мой взгляд, параллельный импорт – это не долгосрочная и достаточно рисковая история. До тех пор, пока мы постепенно не заполним рынок собственными брендами или возникнут внешние ограничения на экспорт в Россию, ввоз товаров, в частности и алкогольной продукции, по параллельному импорту продолжится", — резюмировал он.

В начале ноября прошлого года Минпромторг РФ включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну по параллельному импорту.