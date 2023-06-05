МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Федеральную антимонопольную службу попросили проверить справедливость ценообразования молочной продукции в России, пишут "Известия". В России снизился оборот молочной продукции из неподтвержденного сырья

Соответствующий запрос главе ФАС Максиму Шаскольскому направили первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов, а также другие их коллеги.

Как говорится в документе, в 2023 году наблюдается резкое снижение закупочных цен на сырое молоко заводами-переработчиками, которое составляет 15–20 процентов от ранее законтрактованных цен — от четырех до семи рублей за килограмм, от 35 рублей за килограмм до 28 и ниже. Они связывают это с падением потребления такой продукции по итогам 2022 года, что повлекло стагнацию или снижение в переработке и в закупках объемов сырого молока у сельхозпроизводителей, отмечают парламентарии.

Причинами этого авторы обращения называют осложнение внешнеполитической и экономической ситуации, которое сопровождалось повышенными темпами инфляции (11,9 процента по итогам 2022 года), и новый виток сокращения реальных доходов населения (минус один процент).

В итоге модель потребительского поведения трансформировалась, и люди стали покупать более дешевые категории такой продукции, в том числе питьевое молоко, говорится в обращении.

На прошлой неделе инициаторы обращения лично провели встречу с руководителем службы. "Он дал поручение разобраться в этой проблеме", — пояснил один из подписантов, депутат аграрного комитета ГД Сергей Лисовский.