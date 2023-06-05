МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Американская сеть McDonald's вряд ли в ближайшее время захочет реализовать свое право на обратный выкуп российских ресторанов, и в целом вряд ли вернется в страну, ее преемник — "Вкусно — и точка" не ориентируется на такую возможность и развивается как самостоятельный бизнес, такое мнение в интервью РИА Новости выразил генеральный директор компании Олег Пароев. "Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования

"Что касается вопроса по обратному опциону. Да, действительно, он существует, но, честно говоря, я не думаю, что он в ближайшее время будет реализован или в принципе возникнет вопрос о том, чтобы его реализовывать", — сказал он.

Отвечая же на вопрос о гипотетическом возвращении McDonald's, он заявил: "Теоретически, эта возможность сохраняется, но, во-первых, мы не держим этого в голове, поскольку развиваем независимый бизнес, и наша задача работать сейчас без оглядки на то, что было при McDonald"s или на то, что может быть или когда-нибудь может произойти".

Он также добавил, что компания уже никак не взаимодействует с американской корпорацией с точки зрения операционного управления. "Это два совершенно разных бизнеса. У нас есть определенные обязательства перед компанией McDonald's, которые мы взяли на себя, когда подписали договор о продаже, и их мы будем выполнять. В этой части взаимодействие продолжается. Но с точки зрения какого-то операционного управления мы совершенно независимый бизнес", — пояснил он.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта прошлого года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям сделки, продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно — и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 5 июня в 11.00 мск.