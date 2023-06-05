МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" до конца лета начнет продавать игрушки в наборах "Кидз Комбо", на первом этапе это будут герои из мультфильма "Лео и Тиг", дальше коллекции будут меняться, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Олег Пароев. McDonald's вряд ли вернется в Россию, заявил глава "Вкусно – и точка"

"С игрушками мы осуществили просто невыполнимую задачу в очень короткие сроки – самостоятельно наладили производство… Мы решили подойти к процессу более стратегически, и за короткий срок сумели договориться с фабриками-производителями и владельцами франшиз, разработать дизайн, произвести пробные партии, протестировать, убедиться, что они безопасны для детей разного возраста, осуществить сертификацию по пищевому соседству, скорректировать все необходимое и произвести все заново", — сказал Пароев.

"И в этом году ближе к концу лета мы представим нашу первую коллекцию, которая будет сделана на основе российской франшизы", — продолжил он, отметив, что производство будет в Китае, но герои российские.

"Это коллаборация с популярной российской франшизой "Лео и Тиг". Ее герои учат детей исследовать мир и изучать окружающую среду, показывают им настоящую дружбу. Игрушек несколько видов, и они тематически привязаны к разным регионам страны. Пока у нас в наборах идут книжки, которые новые игрушки и заменят. Но мы не исключаем, что книги для детей еще вернутся", — уточнил гендиректор компании. "Вкусно — и точка" начала тестировать доставку из своего приложения

Пароев отметил, что у "Вкусно — и точка" разработан план по выпуску игрушек на два года вперед. "В нем огромное количество и российских, и нероссийских игрушек. Это не значит, что мы будем продавать только "Лео и Тиг", нет. Мы начнем с них, а дальше коллекции будут меняться", — пояснил он.

При этом глава компании отметил, что нововведение отразится на стоимости наборов "Кидз комбо", но не уточнил насколько. "Конечно, цена изменится. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, вырос курс рубля, во-вторых, мы перестали быть частью большой корпорации и перестали получать существенные скидки за объемы, которые были раньше, а в-третьих, логистика — она сейчас становится весьма существенным фактором в формировании себестоимости продукции", — объяснил Пароев.

ЗАВОД ИГРУШЕК

"Вкусно — и точка" намерена через год-полтора представить проект собственного завода игрушек, а через полтора-два года запустить производство картофеля фри, сообщил в ходе пресс-конференции владелец сети "Вкусно — и точка" Александр Говор. "Вкусно — и точка" догнала предшественника по посещаемости

"Мы планируем строить фабрику игрушек… Мы нашли партеров, которые восполнят ту потерю, которую мы понесли по игрушкам. Наши посетители этого не заметят. Мы начнем с конца лета игрушки во всех ресторанах предлагать. Но, думаю, что через год-полтора предоставим проект, чтобы и своя фабрика была", — сказал Говор.

Он отметил, что сеть планирует через полтора-два года совместно с "Мираторгом" запустить также фабрику по производству картофеля фри. "На сегодняшний день проектируется и будет строиться фабрика по производству замороженного фри. Эту проблему мы тоже решим буквально через полтора-два года максимум", — указал владелец сети.

В середине декабря прошлого года "Мираторг" и "Вкусно — и точка" заявили, что планируют в 2023 году приступить к строительству, а в 2024 году запустить в эксплуатацию завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек. Как ранее в интервью РИА Новости рассказал Пароев, на фабрике также будет линия по производству хашбраунов.

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