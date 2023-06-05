МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Британские рестораны, специализирующиеся на популярном в стране блюде фиш-энд-чипс, могут начать закупать дешевую рыбу из США, чтобы избежать банкротства из-за роста расходов на фоне конфликта на Украине, пишет газета Times. В Британии призвали искать "план Б" из-за провала антироссийских санкций

"Британские закусочные могут перейти на более дешевую американскую рыбу, поскольку до трети из них сталкиваются с перспективой разорения из-за растущих расходов… Введенные правительством пошлины на российскую треску в сочетании с ростом цен на энергоносители… сильно ударили по уличным закусочным", — говорится в сообщении.

По словам председателя Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, американская рыба, которая может отличаться по вкусу, "никогда не заменит треску и пикшу на британском рынке, но может помочь пережить нынешний сложный период", пишет издание.

"В небольших закусочных очень трудно получать прибыль, и сейчас много ресторанов выставлено на продажу", — сказал Крук, добавив, что с марта в своем заведении ему пришлось поднять цены на фиш-энд-чипс с 7,25 до 9,5 фунтов. СМИ: британцам приходится содержать яхты российских бизнесменов

Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляется по заключенным контрактам. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делают поставки труднодоступными и дорогими.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Предприятия ресторанного бизнеса столкнулись с проблемой увеличения расходов за электроэнергию, некоторые из них стали платить в три раза больше.