МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" намерена сохранить уровень инвестиций в этом году на уровне прошлого года, когда они составляли около 6,5-7 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости владелец сети Александр Говор. "Вкусно — и точка" догнала предшественника по посещаемости

В середине июня 2022 года во время открытия первого ресторана "Вкусно — и точка" владелец сети сообщал РИА Новости, что в 2022 году в развитие бизнеса он планирует инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей.

"Да, действительно, та сумма, которую вы назвали (6,5-7 миллиардов рублей — ред.), она имеет место быть", — подтвердил Говор и, отвечая на вопрос о том, будут ли инвестиции этого года выше прошлого года, заявил: "На том же уровне".

Он пояснил, что на первых порах компании "очень сильно помогали, но не финансово". "Мы сами были за все в ответе и брали деньги в банках… У меня сейчас спрашивают: ты отбил те деньги, что вложил? Конечно же, не отбил. А у нас и нет цели их отбивать, допустим, сегодня-завтра или послезавтра. Мы приобрели еще другие предприятия и еще вложили средства. У нас долгосрочная программа, в том числе с банками. Мы пришли на большую перспективу. Нам нужно вкладывать, строить, налаживать бизнес-процессы, в первую очередь", — добавил Говор.

Ранее в понедельник на пресс-конференции Говор, сообщил что компания намерена через год-полтора представить проект собственного завода игрушек, а через полтора-два года запустить производство картофеля фри. Завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек "Вкусно — и точка" реализует совместно с компанией "Мираторг".

Как рассказал ранее в понедельник в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев, сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже появится в предприятиях сети.

Говор также рассказал, что сеть планирует нарастить выручку по итогам этого года минимум на 25% по сравнению с 2021 годом, когда компания еще была частью McDonald's и заработала рекордные для себя 75,2 миллиарда рублей. "Вкусно — и точка" до конца года откроет 50 новых ресторанов

Выручка компании "Система ПБО" (основная операционная структура сети "Вкусно — и точка") за 2022 год снизилась по сравнению с 2021 годом на 2,3% — до 73,5 миллиарда рублей, сеть получила убыток в 11,3 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Как пояснял в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев, такие финансовые результаты объясняются периодом, когда McDonalds уже приостановил деятельность, а "Вкусно — и точка" еще не начала работу. Он отмечал, это этот год компания уже планирует закончить с прибылью. В 2021 году выручка российского McDonald's составила 75,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиарда рублей.

"Порядка 25-28% мы сейчас идем по этому году… к 2021 году. А в некоторые дни, например, 1 июня, (выручка — ред.) подскакивала до 32%. В среднем выручка увеличилась на 25% по сравнению с динамикой 2021 года", — заявил Говор, отметив, что 2021 год был самым успешным в истории компании с точки зрения финансовых результатов.

Отвечая на вопрос, сохранится ли такая динамика по итогам года, он заявил: "Мы над этим работаем и считаем, что не должны уменьшать, потому что мы уже запустили порядка всего 20-25% от тех ресторанов, которые должны были запустить в этом году, до конца года мы еще запустим, естественно, до конца года она автоматически должна, в принципе, вырасти", — добавил владелец "Вкусно — и точка".

Ранее Говор заявлял, что у компании сейчас работает 862 ресторана на данный момент, и она планирует до конца года открыть еще 50 новых ресторанов.

Он также прокомментировал покупку российских активов финского производителя упаковки Huhtamaki и логистического партнера McDonald"s Havi Logistics, отметив, что в обоих случаях цена сделки была рыночной. "Мы были вынуждены, чтобы не растерять свои бизнес-процессы по управлению "Вкусно — и точка" приобретать эти предприятия. Но совсем не для того, чтобы взять их где-то по дешевке… Сейчас они юридически куплены и оплачены на 100%", — заявил Говор, отметив, что опции по обратному выкупу этих активов у их бывших владельцев нет, и компания намерена и дальше развивать производства экс-Huhtamaki (сейчас Scandipakk) в Подмосковье и Татарстане.

Кроме того, он коснулся взаимодействия с головным офисом McDonald's, заявив, что на первых порах американская корпорация активно ему помогала и проверяла все процессы. "Мы проводили видеосвязь, но сейчас уже не проводим", — добавил Говор.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта прошлого года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям сделки, продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно. Первый ресторан под новым брендом "Вкусно — и точка" открылся в Москве 12 июня 2022 года.