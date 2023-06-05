АКОРТ: средние наценки на базовые товары в молочной категории — не выше десяти процентов
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Средние наценки на базовые товары в молочной категории в российских магазинах не превышают 10%, а розничные цены по ряду продуктов растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
"Торговые сети-члены АКОРТ традиционно поддерживают наличие и минимальный уровень цен продуктов из базовой потребительской корзины, в которую в том числе входят масло и молоко. Средние наценки на базовые товары в молочной категории не превышают 10%, а розничные цены по ряду продуктов растут медленнее закупочных. Например, за январь-апрель 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года на пастеризованное молоко розничная цена выросла на 3 рубля, закупочная — на 5 рублей, сливочное масло подешевело на 1 рубль при росте закупочной на 3 рубля, стоимость сметаны выросла на 3 рубля, а цена поставки на 6", — рассказал он.
Караваев отметил, что при возникающих вопросах ценообразования на продовольственные товары, включая молочную продукцию, важно анализировать всю товаропроводящую цепочку, поскольку конечная цена продукта в магазине складывается не только из стоимости производства молока, но и наценки каждого из участников цепи. "Если отпускные цены, по которым сети закупают молочную продукцию переработчиков и дистрибьюторов снижаются, это снижение транслируется на полку, что мы наблюдали в первые месяцы 2023 года", — резюмировал председатель президиума.
Первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов обратились в ФАС с просьбой проверить справедливость ценообразования молочной продукции в торговых сетях на фоне резкого снижения переработчиками закупочных цен на сырое молоко, написала ранее в понедельник газета "Известия". В антимонопольной службе сообщили агентству, что работа по данному запросу уже проводится.
Согласно данным Росстата, молоко и молочная продукция с января по апрель подорожали по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 8,5%. С начала года по апрель рост цены составил 0,2%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230605/840760982.html