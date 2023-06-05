МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Средние наценки на базовые товары в молочной категории в российских магазинах не превышают 10%, а розничные цены по ряду продуктов растут медленнее закупочных, заявил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. ФАС проверит торговые сети по вопросу завышению цен на молочную продукцию

"Торговые сети-члены АКОРТ традиционно поддерживают наличие и минимальный уровень цен продуктов из базовой потребительской корзины, в которую в том числе входят масло и молоко. Средние наценки на базовые товары в молочной категории не превышают 10%, а розничные цены по ряду продуктов растут медленнее закупочных. Например, за январь-апрель 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года на пастеризованное молоко розничная цена выросла на 3 рубля, закупочная — на 5 рублей, сливочное масло подешевело на 1 рубль при росте закупочной на 3 рубля, стоимость сметаны выросла на 3 рубля, а цена поставки на 6", — рассказал он.

Караваев отметил, что при возникающих вопросах ценообразования на продовольственные товары, включая молочную продукцию, важно анализировать всю товаропроводящую цепочку, поскольку конечная цена продукта в магазине складывается не только из стоимости производства молока, но и наценки каждого из участников цепи. "Если отпускные цены, по которым сети закупают молочную продукцию переработчиков и дистрибьюторов снижаются, это снижение транслируется на полку, что мы наблюдали в первые месяцы 2023 года", — резюмировал председатель президиума.

Первые зампреды комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников и Олег Нилов обратились в ФАС с просьбой проверить справедливость ценообразования молочной продукции в торговых сетях на фоне резкого снижения переработчиками закупочных цен на сырое молоко, написала ранее в понедельник газета "Известия". В антимонопольной службе сообщили агентству, что работа по данному запросу уже проводится.

Согласно данным Росстата, молоко и молочная продукция с января по апрель подорожали по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 8,5%. С начала года по апрель рост цены составил 0,2%.