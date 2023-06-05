МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран ЕС может привести к новому витку продовольственной инфляции в этих государствах, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. В ООН сообщили о возобновлении инспекций судов в рамках "зерновой сделки"

Запрет на ввоз зерна из Украины в пять пограничных стран был введен со 2 мая для устранения логистических трудностей с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии и действовал до 5 июня 2023 года. В понедельник агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что Европейская комиссия решила продлить действие запрета до середины сентября. Таким образом, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств.

"Для сельского хозяйства Европы это позитивный сигнал, оно может перевести дух после наплыва дешевого украинского зерна. Зато не очень хорошо от него предприятиям пищевой индустрии, столкнувшимся теперь с сужением выбора закупаемого зерна на фоне падения урожаев в европейских странах из-за дороговизны минеральных удобрений и неблагоприятных погодных условий", — замечает Хазанов.

Европейским обывателям также будет невесело, добавляет он: цены на продукты питания идут вверх, поэтому, когда зерно с Украины на складах будет заканчиваться, "продовольственная инфляция будет раскручиваться и дальше — если только урожаи зерновых культур в Европе не вырастут или не будет возобновлен его импорт", добавил он.

Что касается России, то для нее продление запрета на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы по большому счету ничего не означает, так как он не блокирует или не дает зеленый свет поставкам российского зерна на рынок Старого Света. "Отечественные агрохолдинги и трейдеры могут отправлять его хоть в Европу, хоть в Африку, хоть в Антарктиду — главное, чтобы были корабли для его перевозки, и никто не чинил бюрократических препятствий", — заключил Хазанов.

Согласно расчетам РИА Новости, Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на 0,22% в годовом выражении.