МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. В России предложили возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков, пишут "Известия". Специалист объяснил, откуда берется поддельный сидр и как его распознать

С такой инициативой выступили депутаты и представители организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). Они направили обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг.

ОПИ ссылается на результаты собственного исследования, согласно которому по меньшей мере 71 процент компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований. К ним относятся недостоверное декларирование объемов производства (48 процентов) и ненадлежащее качество продукции (31 процент).

"На этот факт мы обращали внимание еще в ноябре 2022 года, что и послужило одной из причин введения маркировки на эти товары", — отмечает руководитель ОПИ Олег Павлов.

По его словам, поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции.

С этим мнением согласны депутаты Госдумы — они предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей.

"Данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян. К сожалению, нормы действующего законодательства и нормативно-правового регулирования указанного вопроса могут создать риски рецидива подобных прецедентов в будущем", — пишут премьер-министру Михаилу Мишустину лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По словам депутатов, постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса не дает права государству контролировать качество продукции предпринимателей. В связи с этим они предлагают Мишустину этот документ отменить.