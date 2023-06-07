САРАТОВ, 7 июн — ПРАЙМ. Самарский минпромторг опроверг наличие регионального знака качества у напитка "Мистер Сидр", многочисленные случаи отравления которым зафиксированы в нескольких регионах РФ, и его производителя "Анди", за выдачей таких знаков компания не обращалась. Специалист объяснил, откуда берется поддельный сидр и как его распознать

Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что еще в 2021 году региональный минпромторг якобы удостоил производителей "Mистера Сидра" званий "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", причем "звание использовалось для всей продукции, включая сидр". Парламентарий указал, что ООО "Анди" и ООО "Варка" "производили алкоголь в общих цехах в поселке Винтай, выступали как группа компаний: совместный сайт, на две компании — один буклет и один сотрудник по продажам".

"В связи с появившимися в сети сообщениями о том, что алкогольный напиток "Мистер Сидр" якобы имел знак "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт", разъясняем: ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось — ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт. Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации, сроком на два года. Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка", — говорится в сообщении минпромторга региона в его телеграм-канале.

Ранее стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. В Челябинской области выявили опасный сидр

В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 42 человека. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших, в Нижегородской области — двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии — один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг.