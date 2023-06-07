МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Wildberries снизил размер гарантийного взноса, взимаемого при регистрации с новых продавцов, до 10 тысяч рублей с 30 тысяч, сообщает компания. Кассация подтвердила законность сервисного сбора Delivery Club

В сентябре прошлого года маркетплейс для борьбы с мошенничеством ввел гарантийный взнос в размере 10 тысяч рублей. Позже его размер был увеличен до 30 тысяч.

"Теперь гарантийный взнос при регистрации личного кабинета для продавцов из России составит 10 000 рублей", — заявили там.

В Wildberries также подчеркнули, что за время действия программы число случаев мошенничеств было сведено практически к нулю. Кроме того, на площадке продолжают разрабатывать новые решения и механизмы для обеспечения надежной идентификации юридических лиц при регистрации, а также для предотвращения проникновения мошенников и обмана покупателей.