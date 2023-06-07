ЖЕНЕВА, 7 июн — ПРАЙМ. Санкции Европейского союза, введенные против России, неизбежно приводят к росту цен на продовольствие, что для бедных стран является "настоящей катастрофой", заявила в среду делегация России во Всемирной торговой организации (ВТО) в ходе обзора торговой политики ЕС. СМИ: названы союзники России, которые изменят политику мира в будущем

"По мнению России… Брюссель предупреждает об опасности применения торговли в качестве оружия и в то же время блокирует международные платежи российским экспортерам, запрещает использование иностранных морских портов, вводит ограничения на грузовые перевозки, а также на страховые и юридические услуги, что неизбежно ведет к росту стоимости логистики и цен на продовольствие", — рассказал журналистам торговый источник в Женеве по итогам мероприятия.

Российский представитель добавил, что если потребители ЕС еще могут позволить себе платить больше за продукты, то для многих бедных стран рост цен – "настоящая катастрофа".

"Он также напомнил, что российские удобрения, на которые вводятся ограничения, обеспечивают производство 117 миллионов тонн пшеницы и 440 миллионов тонн кукурузы, чего достаточно, чтобы прокормить около полумиллиарда человек во всем мире", — сказал журналистам собеседник.

Кроме того, представитель РФ сообщил, что Евросоюз нарушил свои обязательства по транспарентности в рамках ВТО, так как решил проигнорировать письменные вопросы российской стороны, направленные к обзору торговой политики ЕС. РФ полагает, что это было сделано "из политической мелочности".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.