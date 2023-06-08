МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Средняя цена за чашку кофе в ресторанах и кафе в России выросла за год на 6% и составляет 175 рублей, подорожал и чай, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Власти Индонезии выразили желание нарастить поставки кофе в Россию

"По сравнению с прошлым годом средняя цена на кофе в заведении выросла на 6% и составила 175 рублей за чашку. При этом количество чеков выросло на 9%, а выручка — на 15%", — говорит анализ продаж более чем в 50 точках по всей России в сравнении показателей первого полугодия 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.

Чай тоже подорожал — цена выросла на 11% и теперь составляет 150 рублей за чашку. Количество чеков увеличилось на 8%, выручка выросла на 20%.

В топ регионов, которые потребляют больше всего чая и кофе, вошли Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Московская область, Краснодарский край.

Лидеры продаж — капучино и черный чай. "В продажах кофе самая большая доля у капучино — порядка 44%. По сравнению с прошлым годом чеков с этим напитком стало больше на 14%, а выручка увеличилась на 18%. Отметим, что спрос на капучино активно растет ближе к лету", — добавили аналитики.

Среди любителей чая больше всего востребован черный: его доля в продажах 25%. Спрос при этом стабильный, летний сезон-2023 не спровоцировал пиков продаж.