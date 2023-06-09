МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Россияне скупили камеры видеонаблюдения к началу сезона отпусков для безопасности — продажи таких устройств в мае выросли в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных МТС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне рассказали, какие туристические поезда они хотят видеть

"МТС", цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 года", — говорится в материалах.

Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание россиян обезопасить своё имущество в период летних отпусков. Кроме того, камеры становятся более доступными в цене — с начала года средняя стоимость таких устройства снизилась на 15% и по итогам мая составила 2 918 рублей.

"При этом производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы… Бренд Xiaomi остаётся самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно", — добавляется в исследовании.

Также, чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома, россияне приобретают и датчики движения, которые могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет. Продажи данных товаров увеличились на 65%.

Как отметили в компании, около четверти всех продаж камер и датчиков пришлось на Москву и область.