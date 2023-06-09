МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Продажи духов в России по итогам 2023 года вырастут на 10%, увеличится спрос в том числе и на нишевые ароматы, поделилась с РИА Новости своим прогнозом сеть магазинов парфюмерии и косметики "Лэтуаль". Розничные продажи в еврозоне в апреле не изменились к марту

"Аналитики ожидают, что рост продаж парфюмерии на 10% сохранится до конца года. В компании отмечают интерес покупателей как к зарубежным ароматам, так и к российским брендам. Заметен и рост спроса на продукцию собственных торговых марок сетей, особенно среди молодых покупателей в возрасте от 16 до 25 лет. Это обусловлено, в первую очередь, оптимальным соотношением "дизайн – качество – цена", — заявили там.

Также, по данным сети, есть потенциал и у сегмента нишевой парфюмерии. Так, в ней спрос в 2022 году увеличился на 33% по сравнению с 2021 годом, и согласно прогнозам аналитиков, до конца 2023 года "он также продолжит рост".

В свою очередь в пресс-службе сети "Улыбка радуги" сообщили, что прогнозируют рост спроса на парфюмерию внутри собственной компании на 30% по итогам года. При этом там отметили и изменения в потребительском поведении при выборе духов — так, покупатели стали отдавать предпочтение доступным по цене позициям в диапазоне 195-995 рублей.

Изменения в предпочтениях россиян зафиксировали и в "Золотом яблоке". Там полагают, что покупатели еще находятся процессе "перестройки", но уже сейчас активно изучают новые для себя марки, однако должно пройти больше времени, чтобы люди смогли протестировать их и выбрать для себя подходящие продукты.

В конце мая директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов рассказал агентству, что объём продаж косметики, бытовой химии и товаров гигиены в России остался в первом квартале текущего года на уровне аналогичного периода 2022 года, однако ассортимент, по его словам, в некоторых группах значительно сократился.