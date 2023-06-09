Эксперт Данильчик: госзаказчики нарастили траты на мебель в январе-мае на 50 процентов
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госзаказчики потратили на 49% больше на закупки мебели в первые пять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, на этот показатель повлиял конкурс на оснащение медицинских организаций на 5,1 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости эксперт проекта "Контур.Торги" Василий
"Больше всего за пять месяцев 2023 года выросла сумма размещенных закупок мебели — 49%. На этот показатель повлияла одна крупная закупка — конкурс на оснащение медицинских организаций со встречными инвестиционными обязательствами на 5,1 миллиарда рублей. По ней поставщик обязуется помимо поставки товара, оснастить организацию оборудованием, организовать производство и наладить выпуск продукции", — рассказал Данильчик.
Закупки продовольственных товаров тоже выросли — их сумма увеличилась на 22%, при этом количество торгов не изменилось. "Это может быть связано с удорожанием сырья, логистики и оборудования для производства. Суммы закупок оборудования и работ по его обслуживанию также растут: общая цена торгов по станам, электрооборудованию и другим машинам для производства выросла на 19%", — отмечает эксперт.
При этом он добавил, что в 2023 году госзаказчики почти на треть (на 31,8%) снизили расходы в закупках на услуги связи — почтовую и курьерскую доставку, предоставление телефонной линии и выход в интернет. В этой сфере также сократилось количество торгов — на 11%.
Сумма закупок на топливо также уменьшилась — в первые пять месяцев 2023 года она оказалась на 19% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году. Эксперт объясняет это снижением оптовой стоимости нефтепродуктов и ростом объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230609/840789092.html