МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Госзаказчики потратили на 49% больше на закупки мебели в первые пять месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, на этот показатель повлиял конкурс на оснащение медицинских организаций на 5,1 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости эксперт проекта "Контур.Торги" Василий Траты бюджета на нацпроекты на 1 июня исполнены на 38,4 процента от плана

"Больше всего за пять месяцев 2023 года выросла сумма размещенных закупок мебели — 49%. На этот показатель повлияла одна крупная закупка — конкурс на оснащение медицинских организаций со встречными инвестиционными обязательствами на 5,1 миллиарда рублей. По ней поставщик обязуется помимо поставки товара, оснастить организацию оборудованием, организовать производство и наладить выпуск продукции", — рассказал Данильчик.

Закупки продовольственных товаров тоже выросли — их сумма увеличилась на 22%, при этом количество торгов не изменилось. "Это может быть связано с удорожанием сырья, логистики и оборудования для производства. Суммы закупок оборудования и работ по его обслуживанию также растут: общая цена торгов по станам, электрооборудованию и другим машинам для производства выросла на 19%", — отмечает эксперт.

При этом он добавил, что в 2023 году госзаказчики почти на треть (на 31,8%) снизили расходы в закупках на услуги связи — почтовую и курьерскую доставку, предоставление телефонной линии и выход в интернет. В этой сфере также сократилось количество торгов — на 11%.

Сумма закупок на топливо также уменьшилась — в первые пять месяцев 2023 года она оказалась на 19% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году. Эксперт объясняет это снижением оптовой стоимости нефтепродуктов и ростом объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.